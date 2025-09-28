Блогеру Дмитрию Портнягину начислили почти 800 млн налогов

Блогеру Дмитрию Портнягину неожиданно начислили долг в размере почти 800 млн рублей. Сумма приближает его к налоговому рекорду Елены Блиновской — почти 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В 2024 году блогера задержали по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов и легализации средств. Тогда Портнягина отправили в СИЗО, а позже смягчили меру пресечения до запрета определённых действий. Он частично признал вину и погасил задолженность перед ФНС — 124 млн рублей плюс 64 млн рублей пени и штрафов. Новый счёт составляет 799 869 172 рубля.

Ранее супруга блогера Портнягина, Екатерина, в суде признала вину по делу о легализации части средств и даче взятки. Она попросила исключить из обвинения 31,5 миллиона рублей. По словам Екатерины, эти средства были потрачены на лечение ребёнка с проблемами здоровья, а также на личные нужды, включая транспорт и проживание. Женщина выразила сожаление и попросила суд проявить снисхождение, отметив, что осознаёт свою ошибку.