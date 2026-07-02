Дело блогера Портнягина об отмывании 116 млн вновь поступило в суд Москвы

Дело предпринимателя Дмитрия Портнягина о легализации денежных средств вновь поступило в Мещанский суд Москвы. Об этом сообщили в самой судебной инстанции.

Из базы суда следует что материалы дела в отношении обвиняемых Портнягина, его жены Екатерины Портнягиной и бизнес-партнёра Алексея Николаева зарегистрированы 30 июня 2026 года. До этого суд возвращал материалы дела об отмывании 116 млн в прокуратуру на дорасследование.