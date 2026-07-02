Дело блогера Портнягина об отмывании 116 млн вновь поступило в суд Москвы
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Дело предпринимателя Дмитрия Портнягина о легализации денежных средств вновь поступило в Мещанский суд Москвы. Об этом сообщили в самой судебной инстанции.
Из базы суда следует что материалы дела в отношении обвиняемых Портнягина, его жены Екатерины Портнягиной и бизнес-партнёра Алексея Николаева зарегистрированы 30 июня 2026 года. До этого суд возвращал материалы дела об отмывании 116 млн в прокуратуру на дорасследование.
Ранее налоговая задолженность блогера Дмитрия Портнягина, основателя «Клуба 500» по прозвищу «Трансформатор», выросла до 833 миллионов рублей. Одновременно с этим у предпринимателя накопились проблемы в судах. Против его компании сейчас рассматривается десять арбитражных дел на общую сумму около 10 миллионов рублей. Сейчас Портнягину грозит до пяти лет колонии по делу о легализации денежных средств.
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