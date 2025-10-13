Блогер Портнягин может сесть на 5 лет за отмывание денег
Блогер Дмитрий Портнягин. Обложка © VK / Портнягин
Предприниматель и блогер Дмитрий Портнягин может получить пять лет колонии в случае признания его виновным в легализации денежных средств. Именно такого вердикта для него запросила прокуратура в ходе прений сторон на заседании Мещанского суда Москвы. А вот дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении блогера и его жены прекращено.
«Прошу назначить Дмитрию Портнягину 5 лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей», — обратилась прокурор в суду.
Напомним, что Портнягина вместе с женой задержали по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации полученных средств. После того, как его супруга Екатерина стала фигурантом уголовного дела о передаче взятки, дела пошли под откос. Блогера заключали под домашний арест, потом смягчали меру пресечения, но в итоге он выплатил все долги государству, а уголовное дело закрыли. Однако на этом всё не закончилось, ведь недавно Портнягину начислили 800 миллионов налогов.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.