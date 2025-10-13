Блогер Портнягин может сесть на 5 лет за отмывание денег

Предприниматель и блогер Дмитрий Портнягин может получить пять лет колонии в случае признания его виновным в легализации денежных средств. Именно такого вердикта для него запросила прокуратура в ходе прений сторон на заседании Мещанского суда Москвы. А вот дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении блогера и его жены прекращено.