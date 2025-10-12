Долг блогера Портнягина перед налоговой каждую неделю растёт на ₽2 млн

Задолженность Дмитрия Портнягина перед ФНС прибавляет почти по ₽2 млн каждую неделю. С начала месяца сумма увеличилась ещё на ₽3,3 млн, и теперь налоговая претензия к блогеру составляет что-то около ₽803 млн, что уже не так далеко от психологической отметки в миллиард.