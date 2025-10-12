Валдайский форум
12 октября, 12:31

Долг блогера Портнягина перед налоговой каждую неделю растёт на ₽2 млн

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Задолженность Дмитрия Портнягина перед ФНС прибавляет почти по ₽2 млн каждую неделю. С начала месяца сумма увеличилась ещё на ₽3,3 млн, и теперь налоговая претензия к блогеру составляет что-то около ₽803 млн, что уже не так далеко от психологической отметки в миллиард.

По данным SHOT, сам Портнягин ранее выражал недовольство — две недели назад он посчитал несправедливым начисление в размере ₽799 млн. Между тем административный и финансовый груз продолжает нарастать, превращая спор с налоговой в долговую историю с ускорением.

Блогер устроил массовую аварию в Москве и сразу полез фоткаться на капот
Напомним, что Портнягин вместе с женой подозревается в уклонении от уплаты налогов. После того, как его супруга Екатерина стала фигурантом уголовного дела о передаче взятки, дела пошли под откос. Блогера заключали под домашний арест, потом смягчали меру пресечения, но в итоге он выплатил все долги государству, а уголовное дело закрыли. Однако на этом всё не закончилось, ведь недавно Портнягину начислили 800 миллионов налогов.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

