Блогер Дмитрий Портнягин назвал «несправедливым» налоговый долг на 800 млн рублей

Блогер Дмитрий Портнягин, обвиняемый в неуплате налогов на сумму почти в 800 миллионов рублей, назвал ситуацию несправедливой. Комментарий публикует телеграм-канал Baza. Как объяснил блогер, ФНС якобы объединила 21 физическое и юридическое лицо с оборотами в несколько миллиардов рублей, а к ответу почему-то призвала его.

По словам Портнягина, он не имеет к налоговым задолженностям проходящих по делу компаний никакого отношения. Более того, блогер не знает, как вообще можно закрыть такую огромную сумму, так как у него якобы никогда не было высоких доходов. Сейчас он занял выжидательную позицию и будет узнавать, как ФНС связала его с долгами неких сторонних организаций.

Как сообщалось, блогеру Дмитрию Портнягину начислили долг в размере почти 800 млн рублей. Но пока ему далеко до налогового рекорда Елены Блиновской — почти 1,5 млрд рублей. В 2024 году «Трансформатора» задержали по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов и легализации средств. Тогда Портнягина отправили в СИЗО, а позже смягчили меру пресечения до запрета определённых действий. Он частично признал вину и погасил задолженность перед ФНС — 124 млн рублей плюс 64 млн рублей пени и штрафов. Новый счёт составляет 799 869 172 рубля.