Экс-глава «Сколково» Батыров осуждён на 8 лет по делу о взяточничестве

Бывшего руководителя технопарка «Сколково» Рената Батырова приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 25 миллионов рублей по делу о посредничестве во взятке. Об этом сообщили в пресс-службе Кунцевского районного суда Москвы.

Второй фигурант дела, предприниматель Андрей Мамонтов, получил семь лет колонии строгого режима и штраф в 15 миллионов рублей. Суд признал обоих виновными в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Как установил суд, в 2025 году Батыров и Мамонтов предложили знакомому бизнесмену помощь в гарантированном получении льготного кредита от Фонда развития промышленности. За это они запросили пять миллионов рублей, которые, по их словам, должны были передать через них. Обоих задержали при получении денег от предпринимателя.

Как сообщалось в ноябре прошлого года, бывший генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров был арестован по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. Он возглавлял технопарк с 2014 по 2023 год.