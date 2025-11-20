Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 00:12

В отношении экс-главы Краснодарского краевого суда Чернова могут возбудить дело

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Против бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова может быть возбуждено уголовное дело в связи с коррупцией. Об этом сообщает ТАСС.

В период с 2017 по 2023 год на счёт гражданской супруги Чернова поступали денежные средства от её участия в деятельности ООО «СХП Дмитриевское», которые затем получал сам судья. Как установили следственные органы, официальные доходы семьи не соответствовали реальным расходам.

Большая часть недвижимости Чернова регистрировалась на номинальных лиц, включая гражданскую супругу и её мать, которые после 2019 года прекратили общение с экс-судьёй.

Арестованный за коррупцию генерал Попов хранил дома раритетный «Маузер»
Арестованный за коррупцию генерал Попов хранил дома раритетный «Маузер»

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал экс-главу технопарка «Сколково» Рената Батырова по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Батыров возглавлял технопарк с 2014 по 2023 год.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar