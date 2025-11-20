В отношении экс-главы Краснодарского краевого суда Чернова могут возбудить дело

Против бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова может быть возбуждено уголовное дело в связи с коррупцией. Об этом сообщает ТАСС.

В период с 2017 по 2023 год на счёт гражданской супруги Чернова поступали денежные средства от её участия в деятельности ООО «СХП Дмитриевское», которые затем получал сам судья. Как установили следственные органы, официальные доходы семьи не соответствовали реальным расходам.

Большая часть недвижимости Чернова регистрировалась на номинальных лиц, включая гражданскую супругу и её мать, которые после 2019 года прекратили общение с экс-судьёй.

