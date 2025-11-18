Экс-главу технопарка «Сколково» арестовали по делу о взятке

Бывший генеральный директор технопарка «Сколково» Ренат Батыров арестован по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. Решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

«Батыров Р. Р., обвиняемый по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки в особо крупном размере). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в судебной карточке фигуранта.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы. Батыров возглавлял технопарк с 2014 по 2023 год.

