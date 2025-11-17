Россия и США
17 ноября, 11:45

Экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарёв получил 13 лет колонии за взятку

Обложка © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарёва. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и незаконном хранении оружия.

«По совокупности преступлений путём частичного сложения назначить Кушнарёву 13 лет лишения свободы со штрафом 475 миллионов рублей», — огласил судья.

В октябре 2024 года Кушнарёв вымогал 95 миллионов рублей у директора ООО «Т-Транс» Николая Селезнёва за содействие в принятии и оплате работ по дорожным госконтрактам. Замгубернатора задержали 24 ноября 2024 года при получении 27 миллионов рублей, после того как предприниматель обратился в УФСБ. Кроме того, в ноябре 2024 года у экс-чиновника был обнаружен незаконно хранящийся пистолет «Кольт» с патронами. Кушнарёв признал вину в хранении оружия, но отрицал взятку. Он вёл роскошную жизнь. Среди его активов — пентхаус стоимостью до 70 млн рублей в «Ростове-Сити» с панорамным балконом.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

