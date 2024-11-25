Задержаны вице-губернатор Ростовской области и замминистра транспорта

В Ростовской области были задержаны замгубернатора Виталий Кушнарёв, являющийся также министром транспорта региона, и его заместитель на этом посту Дмитрий Мамелко. Об этом журналистам сообщил замминистра информационной политики области Сергей Тюрин.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержаны заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарёв и заместитель министра транспорта Дмитрий Мамелко. Правительство Ростовской области оказывает полное содействие правоохранительным органам», — сказал он и уточнил, что работа министерства транспорта осуществляется в штатном режиме, несмотря на задержания руководителей.

Свою должность Кушнарёв получил в июне 2024 года, до этого он был депутатом восьмого созыва Госдумы, входил там в состав комитета по строительству и ЖКХ. С ноября 2016 по апрель 2019 работал на должности главы администрации Ростова-на-Дону, до этого был министром транспорта региона. О причинах задержания чиновников не сообщается.