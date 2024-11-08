Экс-замминистра образования Дагестана задержали за взятки на 60 млн рублей

Бывший заместитель министра образования и науки Республики Дагестан задержан по подозрению в получении взятки в 60 миллионов рублей. Всего было заключено 15 госконтрактов на общую сумму более 160 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Подозреваемый получил взятку в период с 2013 по 2023 год. Видео © Telegram / «СУ СК России по Республике Дагестан»

«По версии следствия, в период с 2013 по 2023 годы подозреваемый получил взятку на сумму 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание и содействие в заключении государственных контрактов на выполнение ремонто-строительных работ на объектах подведомственных министерству», — уточнили в СК.