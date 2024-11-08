Экс-замминистра образования Дагестана задержали за взятки на 60 млн рублей
Бывший заместитель министра образования и науки Республики Дагестан задержан по подозрению в получении взятки в 60 миллионов рублей. Всего было заключено 15 госконтрактов на общую сумму более 160 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.
Подозреваемый получил взятку в период с 2013 по 2023 год. Видео © Telegram / «СУ СК России по Республике Дагестан»
«По версии следствия, в период с 2013 по 2023 годы подозреваемый получил взятку на сумму 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание и содействие в заключении государственных контрактов на выполнение ремонто-строительных работ на объектах подведомственных министерству», — уточнили в СК.
Было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении бывшего заместителя министра меры пресечения.
Ранее Life.ru рассказал, что замглавы Тюменской области Вахрина также арестовали по подозрению во взяточничестве в особо крупных размерах. Позднее выяснилось, что чиновник прикарманил 18,7 миллиона рублей. Тюменский губернатор Моор заявил, что Вахрин не будет уволен с должности во время проверки. Однако суд наложил арест на его квартиру.
Telegram / «СУ СК России по Республике Дагестан»