ФСБ задержала экс-главу ГУ уголовного розыска по Петербургу Олега Колесникова
Сотрудники ФСБ России задержали экс-начальника ГУ уголовного розыска по Петербургу и Ленинградской области Олега Колесеникова. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.
По информации издания, Колесникова поместили в СИЗО. Ему предъявлены обвинения в рамках части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Ранее Life.ru сообщал о другом задержании в Петербурге. Там сотрудники уголовного розыска взяли предполагаемого посредника, который подозревается в передаче 10 миллионов рублей в качестве взятки главе автобронетанковой службы ЦВО генерал-майору Денису Путилову.
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