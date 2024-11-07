ФСБ задержала экс-главу ГУ уголовного розыска по Петербургу Олега Колесникова

Сотрудники ФСБ России задержали экс-начальника ГУ уголовного розыска по Петербургу и Ленинградской области Олега Колесеникова. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По информации издания, Колесникова поместили в СИЗО. Ему предъявлены обвинения в рамках части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».