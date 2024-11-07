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7 ноября, 08:58

Задержан предполагаемый посредник для передачи взятки генералу Путилову

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали предполагаемого посредника, который в конце 2023 года передал взятку в размере 10 миллионов рублей начальнику автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майору Денису Путилову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Взятка поступила от индивидуального предпринимателя, выполнявшего контракты для Министерства обороны.

Подозреваемого передали в военные следственные органы для дальнейших процессуальных действий.

По делу генерала Путилова провели масштабные обыски по нескольким адресам
По делу генерала Путилова провели масштабные обыски по нескольким адресам

О задержании самого Путилова стало известно 18 сентября. Согласно материалам следствия, в 2023 году он заключил контракт с бизнесменом Чудиновым на выполнение государственного заказа на сумму свыше 140 миллионов рублей по ремонту военной техники. В целях уменьшения контроля и получения дополнительных преимуществ при выполнении гособоронзаказа Путилов получил взятку в размере 10 миллионов рублей от представителя индивидуального предпринимателя Чудинова.

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Life.ru

Марина Фещенко
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