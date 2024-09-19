По делу генерала Путилова провели масштабные обыски по нескольким адресам

В рамках уголовного дела против начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова прошли обыски сразу по нескольким адресам. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах

Оперативники посетили места как его проживания, так и службы. В результате были изъяты документы и электронные носители, которые могут быть важны для расследования.

По информации правоохранительных органов, генерал-майор был задержан по месту службы, а не в столице. Собеседники агентства подчёркивают, что следственные мероприятия продолжаются.