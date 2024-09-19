По делу генерала Путилова провели масштабные обыски по нескольким адресам
В рамках уголовного дела против начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова прошли обыски сразу по нескольким адресам. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах
Оперативники посетили места как его проживания, так и службы. В результате были изъяты документы и электронные носители, которые могут быть важны для расследования.
По информации правоохранительных органов, генерал-майор был задержан по месту службы, а не в столице. Собеседники агентства подчёркивают, что следственные мероприятия продолжаются.
О задержании Путилова стало известно 18 сентября. По данным следствия, в 2023 году Путилов в рамках исполнения госзаказа на сумму более140 миллионов рублей по ремонту военной техники заключил контракт с бизнесменом Чудиновым. Затем в целях ослабления контроля, получения прочих преференций при исполнении гособоронзаказа он получил взятку от представителя ИП Чудинова в размере 10 миллионов рублей.
Life.ru