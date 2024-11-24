«‎Всё, скрутили»: Появилось видео задержания расстрелявшего «‎Оку» убийцы из Маркса

По подозрению в убийстве 33-летнего автомеханика Михаила Кутузова в городе Марксе Саратовской области задержан местный житель. Рубик Акопян после расстрела «Оки» спокойно пошёл к себе домой, пишет SHOT.

Преступник даже не пытался никак скрыться от полиции. 41-летний Акопян после убийства припарковал машину во дворе и просто пошёл домой. В квартире он проживает вместе со своим братом.