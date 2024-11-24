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24 ноября, 13:21

«‎Всё, скрутили»: Появилось видео задержания расстрелявшего «‎Оку» убийцы из Маркса

В Марксе Саратовской области задержали подозреваемого в расстреле «‎Оки»

По подозрению в убийстве 33-летнего автомеханика Михаила Кутузова в городе Марксе Саратовской области задержан местный житель. Рубик Акопян после расстрела «Оки» спокойно пошёл к себе домой, пишет SHOT.

Полиция поймала убийцу. Видео © Telegram / Саратов. Жесть

Преступник даже не пытался никак скрыться от полиции. 41-летний Акопян после убийства припарковал машину во дворе и просто пошёл домой. В квартире он проживает вместе со своим братом.

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Напомним, что в городе Марксе Саратовской области два водителя повздорили на дороге. В ходе конфликта один из них застрелил неприятеля, а его пассажира ранил. После этого злоумышленник сбежал. Причиной ссоры, по предварительным данным, стат тот факт, что «Ока» подрезала проезжающий мимо Land Cruiser.

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СУ СКР по Саратовской области

Владимир Озеров
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