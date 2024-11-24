В ОАЭ нашли убитым пропавшего посланника иудейского движения «Хабад»

Посланник иудейского религиозного движения «Хабад» Цви Коган, который жил в Объединённых Арабских Эмиратах, был убит. Его тело нашли службы безопасности ОАЭ. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. С 21 ноября его считали пропавшим без вести.

«Убийство Цви Когана является преступным антисемитским террористическим актом. Государство Израиль будет действовать всеми средствами, чтобы привлечь к ответственности преступников, ответственных за его смерть», — говорится в заявлении.