В ОАЭ нашли убитым пропавшего посланника иудейского движения «Хабад»
Тело пропавшего посланника иудейского движения «Хабад» Цви Когана нашли в ОАЭ
Посланник иудейского религиозного движения «Хабад» Цви Коган, который жил в Объединённых Арабских Эмиратах, был убит. Его тело нашли службы безопасности ОАЭ. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. С 21 ноября его считали пропавшим без вести.
«Убийство Цви Когана является преступным антисемитским террористическим актом. Государство Израиль будет действовать всеми средствами, чтобы привлечь к ответственности преступников, ответственных за его смерть», — говорится в заявлении.
Совет национальной безопасности Израиля недавно выпустил предупреждение для граждан страны о «высокой степени опасности поездок» в ОАЭ и порекомендовал избегать необязательных визитов в этот регион. Также призвали соблюдать повышенные меры предосторожности тех, кто уже находится там.
Ранее сообщалось, что группа неизвестный вооружённых людей открыла огонь у посольства Израиля в столице Иордании Аммане. К месту стрельбы уже выдвинулись медицинские бригады. Полиция смогла ликвидировать одного стрелка. Спецслужбы также оцепили район вокруг израильского посольства.
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