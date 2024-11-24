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24 ноября, 02:27

Reuters: В Иордании ликвидировали стрелявшего у посольства Израиля

Трое полицейских получили ранения в результате перестрелки рядом с израильским посольством в Иордании. Как сообщает агентство Reuters, мужчина, открывший огонь, ликвидирован.

Иорданская полиция оцепила район вокруг израильского посольства в столице Аммане после того, как в окрестностях были слышны выстрелы. По словам двух очевидцев, правоохранители и скорая помощь прибыли в район Рабиа, где расположено посольство, после того как прозвучали одиночные выстрелы.

Песков уверен, что действия МУС не помогут ситуации на Ближнем Востоке
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Ранее группа вооружённых нелегалов из Иордании проникла на территорию Израиля. ЦАХАЛ ликвидировали двух террористов.

Обложка ©

unsplash / ev

Тимур Хингеев
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