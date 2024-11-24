Reuters: В Иордании ликвидировали стрелявшего у посольства Израиля
Трое полицейских получили ранения в результате перестрелки рядом с израильским посольством в Иордании. Как сообщает агентство Reuters, мужчина, открывший огонь, ликвидирован.
Иорданская полиция оцепила район вокруг израильского посольства в столице Аммане после того, как в окрестностях были слышны выстрелы. По словам двух очевидцев, правоохранители и скорая помощь прибыли в район Рабиа, где расположено посольство, после того как прозвучали одиночные выстрелы.
Ранее группа вооружённых нелегалов из Иордании проникла на территорию Израиля. ЦАХАЛ ликвидировали двух террористов.
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