Группа людей с оружием вторглась из Иордании в Израиль

Группа людей с оружием из Иордании проникла на территорию Израиля. Военные Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) нейтрализовали двух террористов, сообщили в армейской пресс-службе.

«Некоторое время назад военнослужащие Армии обороны Израиля выявили группу террористов, которые проникли из Иордании на израильскую территорию к югу от Мёртвого моря», — указано в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что израильские военные и лазутчики начали перестрелку. Солдаты ЦАХАЛ нейтрализовали двух террористов, идут поиски ещё одного боевика. В настоящее время территорию на границе Израиля и Иордании осматривают военные ЦАХАЛ. Бойцы проверяют, не укрылись ли здесь другие лазутчики.