Группа людей с оружием вторглась из Иордании в Израиль
ЦАХАЛ: Группа людей с оружием проникла из Иордании в Израиль, двое ликвидированы
Группа людей с оружием из Иордании проникла на территорию Израиля. Военные Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) нейтрализовали двух террористов, сообщили в армейской пресс-службе.
«Некоторое время назад военнослужащие Армии обороны Израиля выявили группу террористов, которые проникли из Иордании на израильскую территорию к югу от Мёртвого моря», — указано в сообщении.
В ЦАХАЛ отметили, что израильские военные и лазутчики начали перестрелку. Солдаты ЦАХАЛ нейтрализовали двух террористов, идут поиски ещё одного боевика. В настоящее время территорию на границе Израиля и Иордании осматривают военные ЦАХАЛ. Бойцы проверяют, не укрылись ли здесь другие лазутчики.
Ранее сегодня Израиль официально подтвердил ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара в Рафахе на юге сектора Газа. Life.ru публиковал кадры последних минут жизни лидера движения. Помощь Израилю в ликвидации Синвара оказала разведка США. Руководство ХАМАС взял на себя глава представительства палестинского движения за рубежом Халед Машаль.
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