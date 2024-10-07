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7 октября, 18:52

ВС Израиля объявили 5 поселений у северной границы закрытой военной зоной

Израильская армия объявила пять приграничных поселений на севере государства закрытой военной зоной. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«В соответствии с оценкой ситуации было принято решение о создании закрытой военной зоны, начиная с сегодняшнего дня (понедельник) с 22.00 (совпадает с московским) в районах Рош Ха-Никра, Шломи, Ханита, Идмит и Араб-аль-Арамша. <...> Вход в эту зону строго запрещён», — указано в публикации.

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Напомним, что армия Израиля с 30 сентября запретила въезд в три населённых пункта у ливанской границы: Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади. Вчера ЦАХАЛ закрыла ещё три северных района: Манару, Ифтах и Малкию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vvvita

Юрий Лысенко
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