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24 ноября, 12:03

Стала известна причина стрельбы в Саратовской области

SHOT: Причиной стрельбы в Марксе стал дорожный конфликт

Причиной стрельбы с жертвами в Марксе стал конфликт на дороге. Об этом пишет SHOT.

Последствия стрельбы в Марксе. Фото © SHOT

Последствия стрельбы в Марксе. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, двое мужчин на красной «Оке» подрезали Land Cruiser рядом с парком Победы. По словам очевидцев, тогда водитель Toyota достал пистолет и начал палить по отечественному авто. В результате стрельбы погиб 33-летний автомеханик Михаил Кутузов, он занимался ремонтом и разборкой машин. Ранен 48-летний Алексей Соколовский.

У посольства Израиля в столице Иордании раздалась стрельба
У посольства Израиля в столице Иордании раздалась стрельба

Напомним, неизвестный мужчина устроил стрельбу в Марксе Саратовской области, после чего покинул место случившегося на своём автомобиле. В регионе объявили план «Перехват», известно, что убит один мужчина, второй в больнице.

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SHOT

Юрий Лысенко
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