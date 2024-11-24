Стала известна причина стрельбы в Саратовской области

Причиной стрельбы с жертвами в Марксе стал конфликт на дороге. Об этом пишет SHOT.

Последствия стрельбы в Марксе. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, двое мужчин на красной «Оке» подрезали Land Cruiser рядом с парком Победы. По словам очевидцев, тогда водитель Toyota достал пистолет и начал палить по отечественному авто. В результате стрельбы погиб 33-летний автомеханик Михаил Кутузов, он занимался ремонтом и разборкой машин. Ранен 48-летний Алексей Соколовский.