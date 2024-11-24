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Регион
24 ноября, 11:44

Стрельба произошла в Марксе в Саратовской области, есть погибший и раненый

Неизвестный на автомобиле открыл стрельбу по людям в Марксе Саратовской области, после чего скрылся с места происшествия. В регионе объявлен план «Перехват», пишет SHOT со ссылкой на очевидцев.

Стрельба произошла в Марксе в Саратовской области. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, выстрелы раздались рядом с местным Парком победы. По предварительной информации есть один погибший и один раненый. Стрелка разыскивают. Как нашим коллегами рассказали местные, у погибшего остался ребёнок-второклассник.

У посольства Израиля в столице Иордании раздалась стрельба
У посольства Израиля в столице Иордании раздалась стрельба

Ранее стало известно о стрельбе в здании железнодорожного вокзала во Львове. По имеющейся информации, преступника задержали почти сразу же. О его мотивах и пострадавших пока что ничего не известно.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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