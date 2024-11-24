В Марксе выставили блокпосты из-за беглого убийцы на чёрном внедорожнике
СК завёл уголовное дело об убийстве по факту стрельбы в саратовском Марксе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство местных жителей в ходе дорожного конфликта в Марксе, сообщает СУ СКР по Саратовской области и публикует видео с места стрельбы.
Место убийства мужчины в Марксе. Видео © СУ СКР по Саратовской области
«Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины и покушения на убийство двух мужчин в городе Марксе (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следователями СК совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступлений», – уточнили в управлении.
Согласно данным следствия, нападение произошло 24 ноября 2024 года у дома № 11 по улице Победы города Маркса. Между водителями вспыхнул дорожный конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в водителя и пассажира «оки». По сведениям SHOT, в Марксе выставили блокпосты. Полицейским разослали ориентировки на подозреваемого на чёрном внедорожнике.
Life.ru уже писал, что один из раненых умер на месте, второму оказывается медицинская помощь. После расстрела злоумышленник сбежал с места расправы, для его поимки объявили план «Перехват».
СУ СКР по Саратовской области