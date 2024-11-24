В Марксе выставили блокпосты из-за беглого убийцы на чёрном внедорожнике

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство местных жителей в ходе дорожного конфликта в Марксе, сообщает СУ СКР по Саратовской области и публикует видео с места стрельбы.

Место убийства мужчины в Марксе. Видео © СУ СКР по Саратовской области

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины и покушения на убийство двух мужчин в городе Марксе (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следователями СК совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступлений», – уточнили в управлении.

Согласно данным следствия, нападение произошло 24 ноября 2024 года у дома № 11 по улице Победы города Маркса. Между водителями вспыхнул дорожный конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в водителя и пассажира «‎оки». По сведениям SHOT, в Марксе выставили блокпосты. Полицейским разослали ориентировки на подозреваемого на чёрном внедорожнике.