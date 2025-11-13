Арестованный за коррупцию генерал Попов хранил дома раритетный «Маузер»

В деле бывшего замглавы Минобороны Павла Попова, обвиняемого в коррупции, всплыли новые подробности. Как выяснилось из материалов, представленных следствию, дома у генерала обнаружили несколько единиц оружия, включая раритетный пистолет «Маузер» — часть арсенала оказалась без необходимых разрешений.

По данным ТACС, у Попова числятся два нарезных пистолета — «Маузер» и ПМ, а также охотничье ружьё ИЖ-27 и газовое оружие. При обыске силовики изъяли нарезное охотничье ружьё «Вепрь» и 40 патронов к нему. Сам генерал утверждает, что «Вепрь» был подарком от бывшего главы Хакасии Виктора Зимина, и он был уверен, что документы оформлены корректно.