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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 28 сентября, 13:23

Бывший глава Госкомтранса Башкирии ушёл на СВО вместо 12 лет в колонии за взятки

Обложка © VK / mukhametyanovtr

Обложка © VK / mukhametyanovtr

Бывший руководитель Госкомитета по транспорту Башкирии и экс-замглавы управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу Тимур Мухаметьянов после приговора по делу о взятках отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании.

«Парня посадили, сейчас он, видимо, принял решение — с оружием в руках на СВО», — сказал Хабиров.

В июле Кировский районный суд Уфы приговорил Мухаметьянова к 12 годам колонии строгого режима за получение взяток. Кроме того, ему на восемь лет запретили занимать определённые должности на государственной службе, а сумму полученных взяток — более пяти миллионов рублей — постановили конфисковать в доход государства.

Следствие указывало, что в 2025 году Мухаметьянов вместе с посредниками организовал схему получения денег от предпринимателей в сфере грузоперевозок. В одном из эпизодов представитель компании передал 450 тысяч рублей за беспрепятственный проезд тяжеловесного транспорта с нарушением весогабаритных норм и дальнейшее покровительство.

Дело обвиняемого во взятке Лагоды приостановили после его ухода на СВО
Дело обвиняемого во взятке Лагоды приостановили после его ухода на СВО

Ранее ветеран СВО Александр Тимощук, назначенный в начале 2026 года министром строительства Камчатского края, рассказал, что защищать Родину уходил со спокойным сердцем и в радостном расположении духа. Однако он прекрасно понимал, какие сложные задачи предстоит выполнять на фронте.

Больше новостей о ходе СВО — в разделе «Специальная военная операция» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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