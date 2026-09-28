Бывший глава Госкомтранса Башкирии ушёл на СВО вместо 12 лет в колонии за взятки

Бывший руководитель Госкомитета по транспорту Башкирии и экс-замглавы управления Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу Тимур Мухаметьянов после приговора по делу о взятках отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании.

«Парня посадили, сейчас он, видимо, принял решение — с оружием в руках на СВО», — сказал Хабиров.

В июле Кировский районный суд Уфы приговорил Мухаметьянова к 12 годам колонии строгого режима за получение взяток. Кроме того, ему на восемь лет запретили занимать определённые должности на государственной службе, а сумму полученных взяток — более пяти миллионов рублей — постановили конфисковать в доход государства.

Следствие указывало, что в 2025 году Мухаметьянов вместе с посредниками организовал схему получения денег от предпринимателей в сфере грузоперевозок. В одном из эпизодов представитель компании передал 450 тысяч рублей за беспрепятственный проезд тяжеловесного транспорта с нарушением весогабаритных норм и дальнейшее покровительство.

Ранее ветеран СВО Александр Тимощук, назначенный в начале 2026 года министром строительства Камчатского края, рассказал, что защищать Родину уходил со спокойным сердцем и в радостном расположении духа. Однако он прекрасно понимал, какие сложные задачи предстоит выполнять на фронте.