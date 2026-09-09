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Опубликовано 9 сентября, 02:22

Дело обвиняемого во взятке Лагоды приостановили после его ухода на СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Обвиняемый в получении особо крупной взятки бывший начальник Центра временного содержания иностранных граждан в Сахарове Алексей Лагода отправился в зону СВО. После заключения им контракта с Минобороны уголовное дело приостановили, сообщается в карточке дела на сайте Троицкого суда Москвы.

«Уголовное дело в отношении Лагоды приостановлено в связи с заключением контракта с Минобороны об участии в зоне боевых действий в специальной военной операции. Он уже убыл в зону СВО», — рассказал собеседник агентства.

Полковник полиции в запасе руководил учреждением с момента его основания в 2015 году. В сентябре 2024-го там прошли обыски по делу о мошенничестве, фигурантами которого стали два инспектора. По версии следствия, за суммы до 30 тысяч рублей они обещали родственникам мигрантов организовать свидания и ускорить отправку содержащихся в центре иностранцев домой.

Самому Лагоде предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что с августа 2023-го по август 2024 года он вместе с другими фигурантами получил более миллиона рублей за приём посылок с нарушением установленных правил.

Имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 32 миллионов рублей арестовали.

На предварительном следствии Лагода вину не признал. Бывший руководитель уволился из полиции и заявил, что подчинённые его оговорили.

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Ранее Верховный суд России отклонил жалобы на первый приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, осуждённому на 13 лет колонии по делу о растрате и хищении средств. Защита добивалась пересмотра дела, однако решение осталось в силе. Иванов также заявлял о желании заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО, но суды отклонили его соответствующие иски.

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Виталий Приходько
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