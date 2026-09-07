Топ-менеджеры ГК «Пикет» получили до 10 лет за некачественные бронежилеты

Мещанский суд Москвы приговорил двух руководителей ГК «Пикет» к семи и десяти годам колонии по делу о поставках некачественных бронежилетов для военных. Об этом сообщает ТАСС.

Финансовый директор компании Виктория Антонова получила десять лет колонии общего режима и штраф в один миллион рублей. Начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко назначили семь лет в колонии того же режима и штраф в 900 тысяч рублей. Антонова и Кальченко признаны виновными в особо крупном мошенничестве.