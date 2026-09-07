Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 14:40

Топ-менеджеры ГК «Пикет» получили до 10 лет за некачественные бронежилеты

Обложка © ТАСС / Олеся Чепурченко

Обложка © ТАСС / Олеся Чепурченко

Мещанский суд Москвы приговорил двух руководителей ГК «Пикет» к семи и десяти годам колонии по делу о поставках некачественных бронежилетов для военных. Об этом сообщает ТАСС.

Финансовый директор компании Виктория Антонова получила десять лет колонии общего режима и штраф в один миллион рублей. Начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко назначили семь лет в колонии того же режима и штраф в 900 тысяч рублей. Антонова и Кальченко признаны виновными в особо крупном мошенничестве.

Обвиняемый во взятке экс-замглавы Подмосковья Бронштейн исчез в зоне СВО
Обвиняемый во взятке экс-замглавы Подмосковья Бронштейн исчез в зоне СВО

Напомним, госконтракт на четыре миллиарда рублей предусматривал поставку от ГК «Пикет» 30 тысяч комплектов экипировки — бронежилетов и касок. Требованиям договора не соответствовали около 20 040 изделий, а ущерб для Минобороны составил 2,4 миллиарда рублей. В апреле 2024 года суд заключил под стражу нескольких подозреваемых. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и взятках. Позднее в деле появились новые фигуранты. Арестован был и единственный учредитель ГК «Пикет» Андрей Есипов. Его приговорили к 9 годам тюрьмы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar