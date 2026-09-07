Топ-менеджеры ГК «Пикет» получили до 10 лет за некачественные бронежилеты
Обложка © ТАСС / Олеся Чепурченко
Мещанский суд Москвы приговорил двух руководителей ГК «Пикет» к семи и десяти годам колонии по делу о поставках некачественных бронежилетов для военных. Об этом сообщает ТАСС.
Финансовый директор компании Виктория Антонова получила десять лет колонии общего режима и штраф в один миллион рублей. Начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко назначили семь лет в колонии того же режима и штраф в 900 тысяч рублей. Антонова и Кальченко признаны виновными в особо крупном мошенничестве.
Напомним, госконтракт на четыре миллиарда рублей предусматривал поставку от ГК «Пикет» 30 тысяч комплектов экипировки — бронежилетов и касок. Требованиям договора не соответствовали около 20 040 изделий, а ущерб для Минобороны составил 2,4 миллиарда рублей. В апреле 2024 года суд заключил под стражу нескольких подозреваемых. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и взятках. Позднее в деле появились новые фигуранты. Арестован был и единственный учредитель ГК «Пикет» Андрей Есипов. Его приговорили к 9 годам тюрьмы.
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