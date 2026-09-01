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Опубликовано 1 сентября, 02:34

Обвиняемый во взятке экс-замглавы Подмосковья Бронштейн исчез в зоне СВО

Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, ранее обвиняемый по делу о коррупции, пропал без вести во время выполнения боевых задач в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил источник.

По данным агентства, Бронштейн ранее заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону проведения спецоперации вместе с другими фигурантами уголовного дела.

«Бронштейн пропал без вести в зоне СВО», – сообщил собеседник агентства.

До отправки на фронт бывший чиновник проходил обвиняемым по делу о получении взяток и легализации денежных средств. Следствие утверждало, что в 2024 году он получил через посредника 25 млн рублей за содействие при проведении конкурса на поставку оборудования для школ Московской области.

В материалах дела фигурировали также бывший ректор Корпоративного университета развития образования Андрей Лубский и другие сотрудники учреждения. Бронштейн полностью признал вину по одному из эпизодов и заявил о раскаянии. Вместе с ним контракт с Минобороны подписали ещё несколько фигурантов дела. Один из участников процесса отправился в зону СВО ещё на стадии предварительного следствия, а остальные – после передачи дела в суд.

Бывший чиновник из Подмосковья ушёл на СВО после задержания за взятку в 4 млн
Бывший чиновник из Подмосковья ушёл на СВО после задержания за взятку в 4 млн

Ранее Life.ru писал, что осуждённый по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Дмитрий Леонтьев также отправился в зону СВО после заключения контракта с Минобороны. Из-за его убытия суд приостановил рассмотрение отдельного иска артистки.

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Юния Ларсон
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