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Регион
31 июля, 07:47

Осуждённый за аферу с квартирой Долиной ушёл на СВО вместо колонии

Обложка © Павел Селезнев/NEWS.ru/ТАСС

Обложка © Павел Селезнев/NEWS.ru/ТАСС

Осуждённый за мошенничество с квартирой Ларисы Долиной Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны России и убыл в зону СВО. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Лефортовского суда Москвы.

Из-за отъезда Леонтьева производство по иску певицы к нему выделили в отдельное дело и приостановили. Требования Долиной к трём другим осуждённым суд рассмотрит 21 августа.

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Артистка требует взыскать с фигурантов более 176 млн рублей в качестве возмещения имущественного вреда. Право на удовлетворение этого иска ранее было признано за ней при вынесении обвинительного приговора.

По делу осудили четырёх человек. Анжела Цырульникова и Артур Каменецкий получили по семь лет колонии, Андрей Основа — четыре года. Леонтьева приговорили к семи годам колонии особого режима и штрафу в размере 900 тыс. рублей — более строгий режим ему назначили из-за рецидива.

Теперь гражданский иск Долиной продолжат рассматривать в отношении троих фигурантов, а вопрос о взыскании денег с Леонтьева будет решаться отдельно после возобновления производства.

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Ранее Life.ru сообщал из зала суда, что четырёх участников схемы приговорили к срокам от четырёх до семи лет. Леонтьев получил семь лет колонии особого режима из-за рецидива. Позднее Долина потребовала взыскать с осуждённых более 176 млн рублей. В ходе разбирательства также выяснилось, что мошенники показывали певице поддельный паспорт с фотографией Тома Холланда, известного по роли Человека-паука.

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Марина Фещенко
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