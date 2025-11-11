Главу ГК «Пикет» Есипова осудили на 9 лет тюрьмы за бракованные бронежилеты

Обвиняемый полностью признал свою вину. По делу о бронежилетах Есипов осуждён на 8 лет, но по совокупности с прошлым приговором, который был назначен в октябре 2024 года за незаконную банковскую деятельность, подсудимый получил 9 лет. Всего фигурантами дела стали девять человек. В зависимости от степени их участия в преступлении им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, а также во взяточничестве.