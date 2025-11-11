Главу ГК «Пикет» Есипова осудили на 9 лет тюрьмы за бракованные бронежилеты
Андрей Есипов. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы
Гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов получил девять лет колонии за поставку бракованных бронежилетов для Минобороны РФ. Также он должен будет уплатить штраф.
«Признать Есипова виновным и окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и штрафа 800 тыс. руб. Иск Минобороны на 2,4 млрд рублей удовлетворить», — зачитала решение судья.
Обвиняемый полностью признал свою вину. По делу о бронежилетах Есипов осуждён на 8 лет, но по совокупности с прошлым приговором, который был назначен в октябре 2024 года за незаконную банковскую деятельность, подсудимый получил 9 лет. Всего фигурантами дела стали девять человек. В зависимости от степени их участия в преступлении им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, а также во взяточничестве.
Напомним, в апреле 2024 года суд заключил под стражу нескольких подозреваемых по делу о поставках в армию некачественных бронежилетов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и взятках. Позднее в деле появились новые фигуранты. Арестован был, в том числе и единственный учредитель ГК «Пикет» Есипов, его не выпустили из СИЗО даже после сделки со Следственным комитетом. Размер причинённого ущерба составил более 2 млрд рублей. Всего в зону СВО фирма Есипова отправила около 20 тысяч бронежилетов.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.