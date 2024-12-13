Поставщика некачественной брони в армию не выпустили из СИЗО даже после сделки с СК
Гендиректор «Пикета» Есипов сознался в поставках некачественных бронежилетов
Андрей Есипов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, который является одним из фигурантов дела о поставках в ВС РФ некачественных бронежилетов, признал свою вину и намерен содействовать следствию. Об этом говрится в материалах суда.
«Есипов не намерен скрываться или иным образом препятствовать производству по делу, он активно сотрудничает со следствием, вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве», — говорится в тексте. Есипов проходит по статьям 291 и 159 УК РФ о даче взятки и крупном мошенничестве.
Однако судья решил, что заключение досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием само по себе не является безусловным основанием для отмены меры пресечения в виде содержания в СИЗО, поскольку сообщаемые обвиняемым сведения подлежат проверке во время расследования. В итоге он постановил продлить Есипову арест до марта 2025 года.
Напомним, в апреле 2024 года суд заключил под стражу нескольких подозреваемых по делу о поставках в армию некачественных бронежилетов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и взятках. Позднее в деле появились новые фигуранты. На некачественном снаряжении обвиняемые «заработали» не менее 2,4 миллиарда рублей. Арестован в том числе и единственный учредитель ГК «Пикет» Андрей Есипов. Именно эта фирма занималась поставками в армию бронежилетов, отправив на фронт около 20 тысяч единиц продукции, не соответствующей требованиям по качеству.