Поставщика некачественной брони в армию не выпустили из СИЗО даже после сделки с СК

Генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, который является одним из фигурантов дела о поставках в ВС РФ некачественных бронежилетов, признал свою вину и намерен содействовать следствию. Об этом говрится в материалах суда.

«Есипов не намерен скрываться или иным образом препятствовать производству по делу, он активно сотрудничает со следствием, вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве», — говорится в тексте. Есипов проходит по статьям 291 и 159 УК РФ о даче взятки и крупном мошенничестве.