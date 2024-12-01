Фигурант дела о некачественной броне для армии вышел из СИЗО после сделки с СК

Фигурант уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов в Армию России Вячеслав Портянников признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с СК. Об этом говорится в официальных судебных документах.

«Обвиняемый и его защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения, в настоящее время изменились… активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, заключил 31 октября 2024 года досудебное соглашение о сотрудничестве», — приводит цитату из документа РИА «‎Новости».