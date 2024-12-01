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1 декабря, 05:15

Фигурант дела о некачественной броне для армии вышел из СИЗО после сделки с СК

Фигурант дела о поставке некачественной брони в МО заключил сделку со следствием

Фигурант уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов в Армию России Вячеслав Портянников признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с СК. Об этом говорится в официальных судебных документах.

«Обвиняемый и его защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения, в настоящее время изменились… активно сотрудничает со следствием, дает подробные признательные показания, заключил 31 октября 2024 года досудебное соглашение о сотрудничестве», — приводит цитату из документа РИА «‎Новости».

Портянников является директором по организационному направлению ООО «КонцептАвиапром». По данным следствия, был посредником при передаче взятки. Ему вменяется часть 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Басманный суд Москвы 28 ноября отпустил его под домашний арест.

Вскрылась главная улика против поставщиков некачественной брони в Армию России
Вскрылась главная улика против поставщиков некачественной брони в Армию России

Напомним, в апреле этого года суд заключил под стражу нескольких подозреваемых по делу о поставках в армию некачественных бронежилетов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее в деле появились новые фигуранты. СМИ писали, что фигуранты получили за некачественное снаряжение не менее 2,4 миллиарда рублей. Арестован в том числе и единственный учредитель ГК «Пикет» Андрей Есипов.

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Андрей Бражников
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