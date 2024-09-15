Вскрылась главная улика против поставщиков некачественной брони в Армию России

Подтвердилась причастность главы группы компаний «Пикет» Андрея Есипова к поставке некачественных бронежилетов в Минобороны. Одной из ключевых улик стали выписки из финансовых документов. Махинация поставщика вышла на два миллиона рублей, сообщается в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС .

«Представленные суду материалы свидетельствуют о наличии достаточных оснований полагать об обоснованности выводов о причастности Есипова, Кальченко, Антоновой к инкриминируемому деянию, что подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров бронежилета и выписками по движению денежных средств», — сказано в решении Басманного суда о продлении ареста троим обвиняемым.

Напомним, что в апреле текущего года стало известно о махинациях с бронежилетами. Тогда и был арестован обвиняемый поставщик Андрей Есипов. На него завели уголовное дело по факту поставки в армию некачественных бронежилетов. В банде с генеральным директор ГК «Пикет» также были начальник службы безопасности компании Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. С аферы компания смогла получить более двух миллионов рублей. Недавно также стало известно о ещё нескольких фигурантах дела, обвиняемых в даче взятки и посредничестве в даче взятки неустановленным должностным лицам Минобороны России.