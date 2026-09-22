«Через час получал форму»: Глава Минстроя Камчатки рассказал об уходе на СВО

Ветеран СВО Александр Тимощук, назначенный в начале 2026 года министром строительства Камчатского края, рассказал, что защищать Родину уходил со спокойным сердцем и в радостном расположении духа, хотя прекрасно понимал, какие сложные задачи предстоит выполнять на фронте. Об этом чиновник сообщил в беседе с автором проекта WarGonzo Семёном Пеговым.

Тимощук рассказал о боевом опыте на СВО. Видео © Telegram / WarGonzo

«Мне принесли повестку и через час я уже получал военную форму…» — поделился военный, вспоминая призыв 2022 года.

Александр попал в 40-ю бригаду морской пехоты и прослужил там вплоть до 2025 года. За плечами бойца уже был внушительный опыт боевых действий. На пенсию он вышел в звании командира отдельной воинской части. А с началом СВО оказался на передовой — в самом эпицентре конфликта. Награждён государственными наградами – «Медалью Суворова» и «Медалью Ушакова».

Заслуги на СВО помогли ветерану найти себя на гражданке. В прошлом он работал строителем, вёл крупные проекты и получил звание «Почётный строитель Российской Федерации». Всё это помогло Александру занять высокий пост. По его словам, именно качества, отточенные за время СВО, помогают ему в новой должности — дисциплина, ответственность, преданность своему делу и Родине.

Ранее Life.ru писал, что кавалер трёх орденов Мужества Сергей Пугачёв назначен заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Он также является участником специальной военной операции и второго потока федеральной программы «Время героев».