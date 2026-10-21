Судебные приставы взялись за долги звезды «Кадетства» Головина

Актёр Александр Головин, известный по сериалу «Кадетство», вновь оказался в поле зрения судебных приставов из-за неоплаченных дорожных штрафов. Теперь с артиста принудительно взыскивают 10 тысяч рублей, указано в материалах суда.

За сентябрь и октябрь 2026 года в отношении звезды кино открыли сразу четыре дела. Три из них связаны с задолженностью перед Госавтоинспекцией на общую сумму пять тысяч рублей.

Ещё одно производство поступило от Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). По нему актёру предстоит выплатить такую же сумму, однако в неё уже включён исполнительский сбор.

К взысканию подключились приставы, поскольку первоначальные штрафы не были погашены в установленные сроки. При этом в материалах не уточняется, за какие именно нарушения Головин получил новые взыскания.

В августе 2025 года Life.ru сообщал, что судебные приставы во второй раз за десять месяцев объявили Александра Головина в розыск. По данным канала, за три года в отношении актёра открывали почти 40 исполнительных производств, связанных с нарушениями ПДД. Среди причин назывались превышение скорости, поездки без пристёгнутого ремня и несоблюдение дорожных знаков. Тогда общая сумма неоплаченных штрафов достигала 7,5 тысячи рублей.