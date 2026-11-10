Судно компании ADNOC получило повреждения при атаке в Персидском заливе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Судно эмиратской компании ADNOC Logistics & Services получило повреждения в результате нападения в территориальных водах ОАЭ в Персидском заливе. Об этом сообщило государственное информагентство WAM со ссылкой на заявление компании.
«ADNOC Logistics & Services подтверждает, что одно из её судов получило повреждения в результате нападения в территориальных водах ОАЭ в Персидском заливе во второй половине дня 10 ноября», — говорится в заявлении.
Специалисты продолжают работы по реагированию на происшествие. Компания пообещала предоставить дополнительные сведения по мере их поступления.
Информация о возможных пострадавших пока не опубликована. Также неизвестно, каким оружием было поражено судно и кто стоит за нападением. В ADNOC призвали ориентироваться исключительно на официальные сообщения и не распространять неподтверждённые сведения.
ADNOC Logistics & Services — подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби, специализирующееся на морских перевозках и логистике для энергетической отрасли. Суда компании уже неоднократно подвергались нападениям на фоне обострения ситуации в Персидском заливе.
Ранее Life.ru сообщал, что американские военные нанесли высокоточный удар по торговому судну в Оманском заливе, пытавшемуся прорвать морскую блокаду Ирана. Инцидент произошёл 7 ноября. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), экипаж неоднократно проигнорировал предупреждения и требования изменить курс. Удар пришёлся на кормовую часть судна, после чего оно потеряло возможность продолжать движение. Название корабля, его флаг и характер груза не раскрывались.