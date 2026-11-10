Судно эмиратской компании ADNOC Logistics & Services получило повреждения в результате нападения в территориальных водах ОАЭ в Персидском заливе. Об этом сообщило государственное информагентство WAM со ссылкой на заявление компании.

«ADNOC Logistics & Services подтверждает, что одно из её судов получило повреждения в результате нападения в территориальных водах ОАЭ в Персидском заливе во второй половине дня 10 ноября», — говорится в заявлении.

Специалисты продолжают работы по реагированию на происшествие. Компания пообещала предоставить дополнительные сведения по мере их поступления.

Информация о возможных пострадавших пока не опубликована. Также неизвестно, каким оружием было поражено судно и кто стоит за нападением. В ADNOC призвали ориентироваться исключительно на официальные сообщения и не распространять неподтверждённые сведения.

ADNOC Logistics & Services — подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби, специализирующееся на морских перевозках и логистике для энергетической отрасли. Суда компании уже неоднократно подвергались нападениям на фоне обострения ситуации в Персидском заливе.