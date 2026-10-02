«Сумерки» или колоноскопия? Психолог объяснил женщинам, почему мужчины предпочитают второй вариант

Если муж предпочёл бы колоноскопию очередному просмотру «Сумерек», возможно, дело не в плохих навыках убеждения, а в том, что ему просто не нравится эта франшиза. Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru объяснил, почему попытки любой ценой усадить партнёра перед экраном могут незаметно превратиться в продавливание его личных границ.

Если ваш муж идёт на колоноскопию с большим удовольствием, чем на просмотр этих розовых соплей, может быть, проблема не в том, что вы ещё плохо его уговаривали. То, что ему не нравится такое кино, не делает его эмоционально недоразвитым. Ему просто не нравится этот жанр. Станислав Самбурский клинический психолог

По словам эксперта, у мужской нелюбви к «Сумеркам» может быть вполне прозаичное объяснение: кому-то не близок сам жанр подростковой романтической мелодрамы, кого-то раздражают блестящие на солнце вампиры, бесконечные любовные страдания и идеализированная история о чувствах «до гроба». И отсутствие интереса к такому кино само по себе ничего не говорит об эмоциональности человека.

Между тем, осенью в соцсетях традиционно начинается так называемый сезон «хоа-хоа-хоа» — время, когда пользователи массово пересматривают «Сумерки» и публикуют атмосферные ролики с дождём, туманом, пледами и горячими напитками. Название тренда появилось из-за первых звуков песни Eyes on Fire группы Blue Foundation, звучавшей в первой части вампирской саги: её мрачное звучание у поклонников прочно связалось с осенним Форксом и ностальгией по Белле и Эдварду. И если девушкам тренд пришёлся по душе, то мужская аудитория настроена к нему более скептично.

Психолог предлагает посмотреть на ситуацию зеркально. Когда мужчина зовёт жену смотреть многочасовой футбольный матч, который ей абсолютно неинтересен, её «не хочу» обычно воспринимается как достаточный ответ. Но вокруг попытки усадить мужчину за любимую романтическую франшизу нередко выстраивается целая стратегия: приготовить еду, устроить свидание, заинтересовать сюжетом или придумать награду за просмотр.

По мнению Самбурского, именно в этот момент безобидная идея совместного вечера рискует превратиться в давление. Если один партнёр уже ясно сказал, что смотреть фильм не хочет, а второй продолжает искать аргумент, который заставит его согласиться, фактически речь идёт о попытке изменить уже озвученный отказ.

«Если партнёр говорит: «Я не хочу это смотреть», а вы ищете правильную кнопку, после которой он всё-таки согласится, вы пытаетесь продавить его отказ», — объяснил психолог.

Он подчёркивает, что речь в таком бытовом примере не идёт о сопоставлении с серьёзными формами насилия. Однако сама логика — человек сказал «нет», а второй решил, что отказ ещё можно «доработать», — встречается и в более чувствительных вопросах: от визита к родственникам до общения с друзьями и интимной близости.

Поэтому, считает Самбурский, начать подготовку к марафону «Сумерек» лучше с одного прямого вопроса: хочет ли партнёр вообще его смотреть. Если муж согласен только на один фильм — можно ограничиться одной частью. Если готов смотреть исключительно ради шуток, не стоит требовать от него серьёзного отношения к Эдварду Каллену. А если ответ однозначно отрицательный, психолог советует найти другого зрителя — подругу, родственника или человека, которому франшиза действительно нравится.

«Совместная жизнь не превращает двух взрослых людей в сиамских близнецов с одинаковыми вкусами. Иногда лучший способ подготовить мужа к просмотру «Сумерек» — оставить его в покое», — резюмировал эксперт.

Ранее Самбурский объяснял Life.ru, почему даже совместный отпуск иногда не сближает пару, а, наоборот, обнажает накопившиеся разногласия. По его словам, после возвращения из путешествия супруги вновь сталкиваются с бытовыми спорами, финансовыми вопросами и обязанностями, которые временно удавалось отложить.