Россияне ищут пару «для зимовки»: Нейропсихолог раскрыла ловушку «сезона наручников»

Со второй половины сентября начинается так называемый «сезон наручников». С наступлением холодов, темноты и серости снижается социальная активность на улице. Биологически и психологически человек начинает судорожно искать партнёра «для зимовки», чтобы вместе смотреть сериалы, заказывать еду и греться, из-за чего совершает эмпатические ошибки и вступает в созависимые отношения. Об этом рассказала Life.ru нейропсихолог Ирина Коржаева.

Как всегда виноваты гормоны. Темнеет раньше, растёт сонливость и вялость. Серотонин падает. Мало серотонина — больше тревоги и потребности в поддержке. Дефицит витамина D усугубляет подавленность. Организм на грани паники начинает искать источник окситоцина, чтобы исправить провалившийся серотонин. Самый простой и эффективный способ – объятия, близость. Вот такой вот биохимический механизм выживания. Поэтому, вне всякой логики организм ищет того, с кем можно перезимовать Ирина Коржаева нейропсихолог

Сезонный поиск партнёра — это избегание дискомфорта, а не влюблённость. Когда связь возникает как ответ на страх остаться одному в холода, страдает способность различать. Люди путают одиночество с совместимостью, интенсивность — с интимностью, химию — с безопасностью, предупредила эксперт. Весной серотонин растёт, потребность в «спасателе от холода» исчезает. Пары распадаются. Пик расставаний — март-апрель. Специалист посоветовала не суетиться перед зимой, а пытаться анализировать любой новый контакт.

Это сезонное увлечение, если в голове звучит: «Холодно, одиноко, хочу, чтобы кто-то был рядом». Настоящее: «Мне хорошо с этим человеком, интересно, что будет дальше». Также нужно смотреть, строит ли партнёр планы на далёкое будущее именно с вами. Если вы находитесь в сомнениях и сами допускаете, что отношения завершатся к весне, то значит речь идёт о сезонном увлечении. Пытайтесь анализировать — вам действительно интересен сам человек и его увлечения? Эксперт дала советы, как же отличить настоящее чувство и не спутать его с сезонным.

Дойти до врача для поддержания биохимического баланса организма, замедлитесь, не прыгайте в отношения на сезонном накале. Оставайтесь в настоящем. Спросите: «Как я чувствую себя с ним сейчас?», а не «Как мы проведём Новый год?». Проверьте реальность — прямо спросите человека о намерениях. Если человек не готов к серьёзному, а вы надеетесь переиграть — это путь к разочарованию Ирина Коржаева нейропсихолог

И, наконец, собеседница Life.ru порекомендовала не забывать о себе с наступлением холодов. Сохраняйте свою жизнь, встречайтесь с друзьями, избегайте рутины и расширяйте свои увлечения, подытожила она.

Ранее Life.ru предупреждал, что сырая осень и ледяные батареи могут спровоцировать развод. Бытовые сложности удручают, и в результате человеку становится сложнее контролировать раздражение, а мелкие претензии к партнёру начинают восприниматься гораздо острее.