Жительница Северодвинска Яна пожаловалась на сильное недомогание после домашнего ужина с фрикадельками из фарша «Мираторг». По словам девушки, вскоре после еды у неё начались рвота и диарея, а состояние ухудшилось настолько, что появились признаки обезвоживания. Об этом она рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

Яна заказала через приложение «Магнита» три упаковки свино-говяжьего фарша. Из продукта она приготовила фрикадельки: сначала обжарила их, а затем около 40 минут тушила.

Девушка подчёркивает, что мясо прошло длительную термическую обработку и не оставалось сырым.

После еды, по её словам, самочувствие резко ухудшилось. Сильная рвота и диарея продолжались примерно сутки. Затем острые симптомы прекратились, однако тошнота и слабость полностью не прошли.

Яна утверждает, что фрикадельки были единственной пищей, которую она употребляла в течение этого дня, поэтому связывает произошедшее именно с этим блюдом.

При этом установить источник недомогания только по времени появления симптомов невозможно. На момент публикации нет данных о лабораторном исследовании оставшегося фарша, а также медицинского заключения, которое подтверждало бы связь состояния северодвинки с конкретным продуктом.

Ранее SHOT ПРОВЕРКА сообщала об обнаружении Salmonella enteritidis в образце, в который входили куриные наггетсы «Мираторг». Однако производитель впоследствии оспорил эти данные. В компании заявили, что исследовавшийся образец представлял собой набор из наггетсов и сырных палочек, отобранный у потребителя через пять дней после приготовления.

«Мираторг» также направил арбитражные образцы двух партий наггетсов в независимый аккредитованный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ». Согласно опубликованным компанией протоколам, бактерии рода Salmonella в них обнаружены не были.