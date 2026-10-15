Сувениры с Гарри Поттером и знаками зодиака могут обойтись россиянке в 3 млн штрафа

В Шереметьево таможенники обнаружили у 25-летней россиянки коллекционные монеты стоимостью более 1,5 млн рублей. Пассажирка прилетела из Стамбула и не задекларировала находившуюся в багаже коллекцию, сообщили Life.ru в Федеральной таможенной службе РФ.

Девушку остановили для выборочного контроля в зелёном коридоре. При сканировании чемодана инспекторы обнаружили 87 монет в подарочных коробках, в том числе монеты с Гарри Поттером, Пиноккио и знаками зодиака.

Россиянка объяснила, что привезла сувениры для себя, а их стоимость ей неизвестна. Экспертиза установила, что изделия выполнены из серебра 999-й пробы, а также меди, никеля и цинка и являются предметами коллекционирования.

Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ — о недекларировании товаров. За нарушение предусмотрен штраф до двукратной стоимости товаров с возможной конфискацией.

Ранее в Шереметьево у прилетевшей из Гонконга россиянки нашли незадекларированные украшения на семь миллионов рублей. Женщина также выбрала зелёный коридор, но её остановили таможенники.