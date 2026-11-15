Люди с необычными способностями, неизвестная болезнь, золотая лихорадка и энергетическая революция — такие события связывают с предсказаниями Ванги на 2027 год. Самые необычные версии пророчеств болгарской провидицы вспомнил британский телеканал Sky HISTORY.

Одна из историй касается появления людей со сверхспособностями. Согласно распространённым в интернете трактовкам, к этому якобы может привести неизвестное заболевание или генетические эксперименты. При этом какими именно возможностями обзаведутся люди, авторы подобных версий не уточняют.

Не менее интригующий прогноз касается мировой экономики. Ванге приписывают предупреждение о масштабном финансовом потрясении, которое заставит людей массово вкладываться в драгоценные металлы. Некоторые пересказы обещают, что в 2027 году золото может прибавить в цене от 25 до 40%.

Отдельное пророчество относится уже к 2028 году. Согласно одной из трактовок, человечество сможет открыть принципиально новый источник энергии. Современные авторы связывают это предположение с возможным прорывом в области термоядерного синтеза.

При этом Sky HISTORY напоминает, что Ванга не оставила подробного письменного перечня событий с привязкой к конкретным годам. Многие известные предсказания дошли до наших дней благодаря рассказам родственников, последователей и более поздним публикациям, поэтому отделить первоначальные высказывания провидицы от последующих интерпретаций бывает непросто.