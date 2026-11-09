Привычка постоянно разглядывать собственное лицо во время видеозвонков может усиливать умственное утомление и мешать сосредоточиться на разговоре. Исследователи связывают это с повышенным самоконтролем, который возникает, когда человек одновременно общается с собеседниками и наблюдает за своим изображением на экране.

Такое состояние называют «усталостью от Zoom». Одной из возможных причин специалисты считают так называемый «эффект зеркала», при котором пользователь начинает уделять чрезмерное внимание собственной внешности, мимике и поведению.

Вместо того чтобы полностью погрузиться в беседу, человек постоянно оценивает, как выглядит со стороны. Это создаёт дополнительную психологическую нагрузку и может снижать способность концентрироваться на содержании разговора.

Исследования показывают, что постоянное наблюдение за собой во время видеоконференций связано с повышенным утомлением. В одном из экспериментов учёные зафиксировали изменения электрической активности мозга у участников, которые видели собственное изображение на экране.

При этом видеозвонки требуют не только внимания к словам собеседника, но и контроля невербальных сигналов. Необходимость следить за выражением лица и собственной реакцией может дополнительно усиливать усталость. Специалисты отмечают, что подобный эффект не означает повреждения мозга. Речь идёт о повышенной когнитивной нагрузке и психологическом напряжении, возникающих во время виртуального общения.