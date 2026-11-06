Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 72%. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Фонда «Общественное мнение». Ещё выше оказалась доля положительных оценок работы главы государства. Три четверти опрошенных — 75% — заявили, что Путин хорошо справляется со своими обязанностями на посту президента.

Показатель доверия сохранился на уровне предыдущего замера ФОМ, тогда как положительная оценка работы президента выросла на два процентных пункта — с 73% до 75%.

Участники исследования также оценили деятельность правительства и премьер-министра Михаила Мишустина. Работу кабинета министров положительно воспринимают 49% респондентов. Мишустин получил положительные оценки от 54% опрошенных.

ФОМ также представил свежий электоральный рейтинг партий. Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за «Единую Россию» готовы были бы проголосовать 39% участников исследования.

КПРФ поддержали бы 13%, ЛДПР — 10%, «Новых людей» — 7%, «Справедливую Россию» — 3%.

Опрос проводился с 30 октября по 1 ноября среди 1,5 тысячи совершеннолетних россиян в 97 населённых пунктах 51 субъекта РФ. Респондентов опрашивали по месту жительства. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6 процентного пункта.