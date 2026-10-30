ФОМ: Уровень доверия россиян Путину вырос до 72%

Доверие россиян президенту Владимиру Путину за неделю выросло на три процентных пункта — с 69% до 72%. При этом 73% участников свежего опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) положительно оценивают работу главы государства. Результаты исследования опубликованы 30 октября.

Доля положительных оценок его работы за неделю увеличилась на три процентных пункта. Согласно данным ФОМ, о недоверии президенту сообщили 16% респондентов.

Деятельность правительства россияне оценивают сдержаннее. Хорошо о работе кабмина отозвались 48% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 31%. При этом премьер-министр Михаил Мишустин получил положительные оценки от 53% участников исследования, отрицательные — от 14%.

Социологи также выяснили, за какие партии граждане готовы проголосовать на гипотетических выборах в Госдуму. «Единую Россию» выбрали 35% респондентов, КПРФ — 13%, ЛДПР — 11%, «Новых людей» — 9%, «Справедливую Россию» — 4%.

Исследование «ФОМнибус» проводилось с 23 по 25 октября среди 1,5 тысячи совершеннолетних жителей 97 населённых пунктов в 51 регионе России. Участников опрашивали по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процентного пункта.

Ранее Life.ru сообщал, что по результатам предыдущего исследования ФОМ, опубликованного 23 октября, президенту доверяли 69% россиян, а его работу положительно оценивали 70%. В том же исследовании ВЦИОМ зафиксировал уровень доверия главе государства в 72,4%.