Опросы ФОМ и ВЦИОМ показали высокий уровень доверия россиян Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 69% опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) и 72,4% участников исследования ВЦИОМ. Такие результаты социологические организации представили 23 октября. При этом положительно работу главы государства оценивают 70% и 68,2% респондентов соответственно.

Согласно данным ФОМ, 45% россиян считают, что правительство выполняет свои обязанности скорее хорошо. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценил 51% участников исследования.

ВЦИОМ зафиксировал несколько иные показатели. Работу председателя правительства одобрили 42,9% опрошенных, деятельность кабинета министров — 40,4%. При этом доверие непосредственно Мишустину выразили 52,5% респондентов.

По данным ВЦИОМ, за неделю положительные оценки деятельности премьер-министра снизились на 3,3 процентного пункта, правительства — на 3,9 пункта.

Социологи изучили и партийные предпочтения россиян. Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за «Единую Россию» проголосовали бы 32% участников опроса ФОМ. КПРФ получила бы 14%, ЛДПР и «Новые люди» — по 9%, «Справедливая Россия» — 4%.

По данным ВЦИОМ, поддержка «Единой России» составляет 30%, КПРФ — 15,9%, ЛДПР — 9,8%, «Новых людей» — 9,3%, «Справедливой России» — 4,1%. За неделю показатель партии «Единая Россия» снизился на 3,4 процентного пункта, КПРФ — на 1,5, ЛДПР — на 0,5. У «Новых людей» зафиксирован рост на 0,4 пункта, рейтинг «Справедливой России» не изменился.

Кроме того, ВЦИОМ представил данные о доверии лидерам парламентских партий. Геннадию Зюганову доверяют 35,8% опрошенных, Сергею Миронову — 25,6%, Леониду Слуцкому — 21,4%, Алексею Нечаеву — 11,5%. Все четыре показателя за неделю снизились.

Опрос ФОМ проводился с 16 по 18 октября среди 1,5 тысячи совершеннолетних жителей 97 населённых пунктов в 51 регионе России. Респонденты отвечали на вопросы по месту жительства. Заявленная статистическая погрешность не превышает 3,6 процентного пункта. ВЦИОМ изучал общественное мнение с 12 по 18 октября с использованием комбинированного метода. Различия в методиках и формулировках вопросов следует учитывать при сопоставлении результатов двух организаций.

Ранее эксперты ЭИСИ и ВЦИОМ обсудили обновление Госдумы после выборов-2026. По их словам, главный итог — качественное обновление нижней палаты парламента.