Минобороны поддержало слова Путина о невозможности победить Россию

Министерство обороны России заявило о неизбежности победы, поддержав слова президента Владимира Путина о невозможности нанести стране поражение на поле боя. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в своём Telegram-канале.

«Наша победа неизбежна», — говорится в публикации Минобороны, сопровождаемой изображением с цитатой российского лидера.

Ранее Владимир Путин назвал невозможным поражение России на поле боя. Президент подчеркнул, что попытки нанести стране стратегическое поражение нереалистичны. При этом глава государства выразил надежду, что западные политики осознают сложившуюся ситуацию и предпочтут выстраивать с Москвой мирные отношения.