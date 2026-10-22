Нанести России стратегическое поражение невозможно, а попытки победить страну военным путём обречены на неудачу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ИА «Вести» Павлу Зарубину. Глава государства выразил надежду, что западные политики осознают сложившиеся реалии и сделают выбор в пользу мирных отношений с Москвой.

«Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, на протяжении истории существовали силы, стремившиеся добиться поражения России. Такие политики, как считает президент, есть и сегодня, однако им необходимо учитывать реальное положение дел.

Глава государства выразил надежду, что сторонники стратегического поражения Москвы пересмотрят свои подходы и поймут, что сотрудничество с Россией отвечает интересам их собственных народов.

«И думаю, что люди, которые стремились к стратегическому поражению России, во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, осознают реалии жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов», — заявил Путин.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин напомнил Западу о призывах нанести России стратегическое поражение. Президент подчеркнул, что Москва не забыла подобные заявления западных политиков. Глава государства также изложил российскую позицию по причинам конфликта на Украине.