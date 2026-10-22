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Регион
Опубликовано 22 октября, 22:22

Путин заявил о невозможности победить Россию на поле боя

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Нанести России стратегическое поражение невозможно, а попытки победить страну военным путём обречены на неудачу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ИА «Вести» Павлу Зарубину. Глава государства выразил надежду, что западные политики осознают сложившиеся реалии и сделают выбор в пользу мирных отношений с Москвой.

«Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, на протяжении истории существовали силы, стремившиеся добиться поражения России. Такие политики, как считает президент, есть и сегодня, однако им необходимо учитывать реальное положение дел.

Глава государства выразил надежду, что сторонники стратегического поражения Москвы пересмотрят свои подходы и поймут, что сотрудничество с Россией отвечает интересам их собственных народов.

«И думаю, что люди, которые стремились к стратегическому поражению России, во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, осознают реалии жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов», — заявил Путин.

Путин заявил, что народы России и Европы не хотят воевать друг с другом
Путин заявил, что народы России и Европы не хотят воевать друг с другом

Ранее Life.ru сообщал, что Путин напомнил Западу о призывах нанести России стратегическое поражение. Президент подчеркнул, что Москва не забыла подобные заявления западных политиков. Глава государства также изложил российскую позицию по причинам конфликта на Украине.

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Анастасия Никонорова
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