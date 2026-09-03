Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 07:59

Свидание с подвохом: В Петербурге накрыли банду, обиравшую мужчин в барах

В Санкт-Петербурге задержали 13 подозреваемых в мошенничестве в барах

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

В Санкт-Петербурге задержали 13 человек, которых обвиняют в мошенничестве. Среди фигурантов уголовного дела — две несовершеннолетние девушки, сообщили в городском управлении СК России.

В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве задержаны тринадцать человек. Видео © Telegram / Следком

По версии следствия, с октября 2025 года по июль 2026-го обвиняемые действовали в составе организованной группы. Они знакомились с мужчинами, приглашали их в увеселительные заведения, а затем вынуждали покупать напитки и товары по многократно завышенным ценам.

Следствие уже установило восемь потерпевших. При задержании у фигурантов провели обыски по местам проживания.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Россиянка отдала 8 млн рублей мошеннице, притворявшейся монахом, психологом и юристом
Россиянка отдала 8 млн рублей мошеннице, притворявшейся монахом, психологом и юристом

Ранее двух россиян, находившихся в международном розыске по делу о мошенничестве, депортировали из Вьетнама в Россию. По данным ведомства, в 2022–2023 годах они заключили фиктивные контракты с вузом Красноярского края и похитили более 12 млн рублей.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar