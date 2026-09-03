Свидание с подвохом: В Петербурге накрыли банду, обиравшую мужчин в барах

В Санкт-Петербурге задержали 13 человек, которых обвиняют в мошенничестве. Среди фигурантов уголовного дела — две несовершеннолетние девушки, сообщили в городском управлении СК России.

В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве задержаны тринадцать человек. Видео © Telegram / Следком

По версии следствия, с октября 2025 года по июль 2026-го обвиняемые действовали в составе организованной группы. Они знакомились с мужчинами, приглашали их в увеселительные заведения, а затем вынуждали покупать напитки и товары по многократно завышенным ценам.

Следствие уже установило восемь потерпевших. При задержании у фигурантов провели обыски по местам проживания.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Ранее двух россиян, находившихся в международном розыске по делу о мошенничестве, депортировали из Вьетнама в Россию. По данным ведомства, в 2022–2023 годах они заключили фиктивные контракты с вузом Красноярского края и похитили более 12 млн рублей.