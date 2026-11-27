Морской капкан: Минобороны отчиталось об ударах по 14 сухогрузам ВСУ за неделю
Сводка от 27 ноября: ВС РФ за неделю поразили 14 сухогрузов с оружием для ВСУ
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска за неделю поразили 14 сухогрузов, которые, по данным Минобороны РФ, доставляли на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ. Об этом сообщили в военном ведомстве 27 ноября.
«За неделю поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска поразили два логистических центра в Одесской области и сухогруз в Чёрном море. По данным Минобороны РФ, наземные объекты использовались для хранения и распределения грузов для украинских вооружённых сил, а судно перевозило продукцию двойного назначения.
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