Удары по логистике ВСУ: Под Одессой поражены два грузовых центра и сухогруз
МО РФ сообщило о поражении сухогруза и двух логистических центров ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска поразили два логистических центра в Одесской области и сухогруз в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, логистические центры использовались для хранения и распределения грузов, предназначенных для обеспечения украинских вооружённых сил.
Ещё одной целью стало морское судно, находившееся восточнее Одессы. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, сухогруз перевозил продукцию двойного назначения для нужд ВСУ.
Накануне Life.ru сообщал, что российские военные поразили сухогруз с грузами двойного назначения в Чёрном море. По информации Минобороны РФ, судно также использовалось для снабжения украинской армии.
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