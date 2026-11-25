Российские войска поразили два логистических центра в Одесской области и сухогруз в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, логистические центры использовались для хранения и распределения грузов, предназначенных для обеспечения украинских вооружённых сил.

Ещё одной целью стало морское судно, находившееся восточнее Одессы. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, сухогруз перевозил продукцию двойного назначения для нужд ВСУ.

Накануне Life.ru сообщал, что российские военные поразили сухогруз с грузами двойного назначения в Чёрном море. По информации Минобороны РФ, судно также использовалось для снабжения украинской армии.