Американские правоохранители могли обнаружить сведения о сотрудничестве представителей украинских властей с мексиканскими наркокартелями. Об этом заявили в Службе внешней разведки России со ссылкой на поступившую информацию.

По данным СВР, возможные связи Киева с преступными группировками выявили при расследовании их незаконной деятельности в США. В российской спецслужбе утверждают, что об этом уже стало известно офису Владимира Зеленского.

«По поступающей в СВР информации, в Киеве возник новый повод для паники. Офису президента Украины стало известно, что правоохранительные органы США в ходе расследования незаконной деятельности мексиканских наркокартелей получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима В. Зеленского», — говорится в сообщении пресс-бюро ведомства.

Ранее Life.ru сообщал об обвинениях СВР в адрес Украины в сотрудничестве с крупнейшими наркокартелями Мексики. В июне 2026 года российская разведка утверждала, что украинские порты используются для переправки наркотиков из Латинской Америки в Европу. В ведомстве также заявляли об интересе преступных группировок к украинскому чёрному рынку оружия.